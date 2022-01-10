/671618/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تلتقي-وزيري-الشباب-والرياضة-في-مصر-والجزائر

التقى مجموعة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزيري الشباب والرياضة في مصر الدكتور أشرف صبحي والجزائر عبد الرازق سبقاق، وذلك على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، واستمع الوزير الجزائري لتجربة التنسيقية كمنصة للحوار بين شباب الأحزاب والسياسيين، وتحدث أعضاء التنسيقية عن تجربة تمكين الشباب في الجمهورية الجديدة، وعن دورها في مجلس النواب حيث تمتلك تكتل برلماني من ٣٢ نائب وفي مجلس الشيوخ بتكتل من ١٦ نائب وكذلك ٦ نواب للمحافظين وعدد كبير من المتطوعين للاستفادة بطاقات الشباب في مختلف المجالات وكيف تعمل التنسيقية على تقريب وجهات النظر بين الرؤى الحزبية والسياسية المختلفة، وعبر الوزيران عن سعادتهم بتجربة التنسيقية متمنيين لها مزيد من التوفيق والتقدم.

دوت الخليج

حضر اللقاء محمد عبد العزيز ،وأميرة العادلي،وأحمد فتحي أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجهاد سيف، وفاتن الفقي، وناريمان خالد، وانجي مراد، ورشيدة دعبس، وعماد رؤوف ومحمد سيف أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

والتقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات نائب رئيس مركز الشباب العربي، وذلك اليوم الاثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢، وذلك على هامش مشاركتها كمتحدثة في الجلسة العامة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا .. انذار للانسانية وأمل جديد "، بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رحب وزير الشباب والرياضة بمعالي شما المزروعي ، مشيداً بجهودها في تنمية وتطوير قدرات الشباب الاماراتي .

تناول اللقاء النقاش حول البرامج المشتركة التي يمكن تنفيذها في البلدين لتنمية وبناء قدرات الشباب ، مشيدين بالعلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة .

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيري الشباب والرياضة في مصر والجزائر

كما تناول اللقاء كيفية تفعيل التعاون الثنائي على مستوى الشباب مع اعلان مباديء الشراكة المتوقعة بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومركز الشباب العربي انطلاقاً من العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون المشترك وإدراكاً لأهمية خدمة قطاع الشباب والمشاركة الفعالة للشباب العربي وتنفيذ المبادرات التي من شأنها الوقوف على احتياجات وخدمة الشباب العربي .

وتناقش الوزيران حول أهمية الشراكة بين الوزارة ومركز الشباب العربي والتي من شأنها تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مجالات المشروعات والبرامج والمبادرات التي تحقق فائدة للشباب العربي بصفة عامة والشباب المصري بصفة خاصة .

كما اشار الوزيران التي ضرورة تشجيع الشباب في الوطن العربي علي المشاركة المجتمعية الهادفة وتبادل الأفكار والخبرات في إطار تمكين الشباب العربي، بالاضافة إلى حث الشباب على الاشتراك في منصة أبحاث الشباب العربي ونشر بحوثهم عليها.