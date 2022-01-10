عراقى مشارك بمنتدى شباب العالم: حسيت بالأمان عند وصولى مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه سعيد بالمشاركة والاستفادة من العلاقات الدولية والمعلومات التى حصل عليها من قسم البيئة والتكنولوجيا.
وأوضح أنه لم يواجه أى مشكلة أثناء التسجيل على منصة المنتدى، مؤكدًا أن حرص على المشاركة فى المنتدى للتحدث عن البيئة وبناء البيئة الجديدة.
وأشار إلى أنه عند وصوله إلى مصر قرأ آية "ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ"، مضيفًا: "حسيت بالأمان والله العظيم".
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