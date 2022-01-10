السبكى يؤكد جاهزية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بأحدث التقنيات العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، توافر أحدث التقنيات العالمية بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعلية"، ومنها الميكروسكوبات الجراحية لعلاج الأمراض المختلفة خاصة فى التخصصات الدقيقة.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن الميكروسكوبات الجراحية تعد من أحدث وأدق التقنيات فى إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمتقدمة، مثل جراحات المخ والأعصاب والتجميل والعيون والعظام والجراحة العامة، والتى أحدث استخدامها بمستشفيات الهيئة نقلة طبية جديدة فى مجال إجراء العمليات الجراحية بمهارة وجودة عالية وفقًا للأدلة الإرشادية والبرتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا، لافتًا إلى أن تطبيق ذلك يرفع نسب نجاح الإجراءات الطبية بمستشفيات الهيئة، وهو ما يحقق رضاء المنتفعين عن الخدمة.

وتابع: أن الهيئة تنتهج سياسات البحث العلمى والإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية، وتوفير أحدث التجهيزات الطبية والتعليم الطبى المستمر والتدريب عليها، بما يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة تتناسب مع معاير تقديم الخدمات لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، التى ترتكز على مقومات استغلال التكنولوجيا الحديثة فى التجهيزات الطبية بهدف رضاء المنتفع.

وفى ذات السياق، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول 4 عمليات استئصال انزلاق غضروفى مع توسيع القناة العصبية باستخدام الميكروسكوب الجراحى، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت، إلى أنه نجح الفريق الطبى المتميز بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع فى علاج أربعة مرضى كانوا يعانون من آلام مزمنة بالظهر مع ضيق فى القناة العصبية القطنية الشوكية، باستخدام الميكروسكوب الجراحى، والذى يعد من أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة فى علاج هذه الأمراض وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضافت، أنه ضم الفريق الطبى المعالج للمرضى بالمجمع، د. حازم نجم، استشارى جراحة المخ والأعصاب، د. هشام رفعت، أخصائى جراحة المخ والأعصاب، د.محمود نصار، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، د. على موافى، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمجمع.

وتابعت، أنه رغم تكلفة إجراء العملية الواحدة لمثل هذا النوع من العمليات فى القطاع الخاص تتخطى 40 ألف جنيه، إلا أنه تم إجراؤها بتكلفة 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة فى العملية الواحدة يسددها كل مريض، حيث أنهم من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية.