رئيس رومانيا: منتدى شباب العالم بات عنصرا مهما فى حركة الشباب العالمية

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا، اليوم كمتحدث فى الجلسة العامة الرئيسية بعنوان "جائحة كورونا: إنذار للإنسانية وأمل جديد"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وقد ألقى يوهانيس كلمته من خلال المنصة الافتراضية الجديدة التى أطلقها المنتدى لأول مرة هذا العام لإتاحة المُشاركة عن بُعد.





استهل يوهانيس كلمته بتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، كما وجه التحية للسيدات والسادة حضور الجلسة، معربًا عن سعادته بالانضمام إلى هذه الفعالية المهمة قائلًا أن: "منتدى شباب العالم بات عنصرًا مهما فى حركة الشباب العالمية لأنه يمنح الشباب مساراً مهما للمشاركة كجيل فتى. فهم يواجهون العواقب الوخيمة التى أدت إليها الجائحة، وينبغى أن نكون على يقين أن الشباب هم المستقبل ونحن ندرك تماماً الدور الفاعل الذى يلعبه الشباب فى صياغة تنمية مجتمعاتنا، وفى الاستجابة إلى التحديات الجارية".

وأوضح "وفى إطار التعامل مع هذه التحديات تعد الحكومة الرومانية استراتيجية وطنية معنية بالشباب (2022 – 2027)، وهى تركز على التمكين والتعليم، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وزيادة المشاركة الفعالة للشباب فى الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وتابع يوهانيس كلمته بأن: "حكومة رومانيا صدقت على استراتيجية الاتحاد الأوروبى (2022 – 2027)، والتى دعمت دعما كاملا مشاركة الشباب فى مؤتمر مستقبل أوروبا كخطوة أولى لإشراكهم فى المشاركة فى الأولويات المهمة التى يعنى بها الاتحاد، ومنها أولًا التعليم والمهارات الرقمية وثانيًا حماية البيئة ومجابهة تحديات تغير المناخ ومعدلات البطالة، ورابعًا إدارة مسارات الهجرة.

وأضاف أن: "رومانيا أيضًا سوف تساهم فى سنة أوروبا للشباب 2022 بمشروعات ملموسة ونقاشات من شأنها أن تمنح الشباب منظور مهم فى مرحلة ما بعد الجائحة، وأود أن أشدد على أهمية الدور الحيوى الذى يلعبه الشباب فى بناء واستدامة السلام بوصفه حق وحتمية ديموقراطية من شأنها ان تجعل مجتمعاتنا أكثر شمولاً، إننا فى رومانيا نؤمن بصمود ومرونة الشباب فى مواجهة هذه التحديات".

واختتم رئيس رومانيا كلمته قائلًا: "ينبغى أن يمنح الشباب فرص ذات معنى للعب دور مهم فى هذه المحنة وهذا يتطلب وجود منظومة سياسية وتعليم ذو جودة على كل مستوياته بما فى ذلك المواقف التى يعيش فى اللاجئين والنازحين ومنحهم فرص إنسانية".