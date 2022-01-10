مستشار الرئيس: سيطرة كاملة على الموقف الوبائي بمنتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن مصر أثبتت قدرتها على تنظيم فعاليات كبرى مثل منتدى شباب العالم في ظل جائحة كورونا مع اتباع كامل للإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.





ولفت "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، إلى أن نجاح مصر في تنظيم منتدى شباب العالم يؤكد قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات وجائحة كورونا من خلال خبراتها المكتسبة على مدار سنوات الأزمة". وشدد مستشار رئيس الجمهورية، على أنه هناك سيطرة كاملة على الموقف الوبائى بمنتدى شباب العالم لضمان سلامة المشاركين.

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