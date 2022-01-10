منتخب المغرب يفتتح مشواره فى أمم أفريقيا بفوز مثير ضد غانا.. فيديو

خطف منتخب المغرب فوزا ثمينا من أنياب نظيره الغانى بهدف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "أحمدو أهيدجو" فى مدينة ياوندى الكاميرونية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى 6 نوفمبر المقبل.

أحرز سفيان بوفال هدف الفوز لصالح منتخب المغرب من تسديدة قوية فى الدقيقة 83 من زمن المباراة.

وخاض منتخب المغرب المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: ياسين بونو / الدفاع: أشرف حكيمي - آدم ماسينا – رومان سايس - نايف أكرد / الوسط: سامي مايي - سليم أملاح - عمران لوزا / الهجوم: زكريا أبوخلال - عزالدين أوناحي - سفيان بوفال.

فيما جاء تشكيل منتخب غانا كالتالى: حراسة المرمى: جوزيف والكوت / خط الدفاع: أندري يادوم - بابا عبد الرحمن - أليكسندر دجيكو - أمارتي / خط الوسط : توماس بارتي - جوردان أيو - بابا أدريسا - سليمانا / خط الهجوم: أندري أيو - جوزيف بنستيل.

ويتنافس منتخب المغرب مع نظيره غانا فى المجموعة الثالثة رفقة منتخبات جزر القمر والجابون على التأهل للدور القادم، حيث يلتقى المنتخبين الأخيرين وجها لوجه في التاسعة مساء اليوم.

والتقى المغرب وغانا ثلاث مرات سابقة فى كأس الأمم الأفريقية، وكلها فى مرحلة المجموعات - سجلهما فى المواجهة متوازن تمامًا بفوز واحد لكل منهما وتعادل واحد، فى غضون ذلك، شهدت هذه المباريات الثلاث ثلاثة أهداف فقط.