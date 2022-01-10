/671621/عبر-المنصة-الافتراضية-لمنتدى-شباب-العالم-رئيس-جمهورية-زامبيا-خلال-كلمته-يحث-الشباب-المشاركين-على-تبادل-الأفكار-والرؤى

أكد هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، أن بلاده تدعم الشباب وتؤمن بالمشاركة الفعالة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة، متابعًا: "منتدى شباب العالم فرصة الاستماع إلى أصواتهم والتعرف على إبداعاتهم وابتكاراتهم"، وذلك خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم: "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، عبر المنصة الافتراضية الجديدة التي أطلقها المنتدى لأول مرة هذا العام لإتاحة المُشاركة عن بُعد.

دوت الخليج

وفى مستهل كلمته، أعرب رئيس جمهورية زامبيا، عن سعادته بتوجيه الدعوة للمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مضيفاً بأنها فرصة سانحة لتوجيه التهنئة للشباب لكونهم جزء من هذا المنتدى.

رئيس جمهورية زامبيا خلال كلمته يحث الشباب المشاركين على تبادل الأفكار والرؤى

وتابع: «نحن في زامبيا نؤمن بأن الشباب والمعرفة أهم وسيلة للتغيير؛ وفي الانتخابات الرئاسية في زامبيا في أغسطس 2021 حيث شارك الشباب في زامبيا بقوة فاعلة، وتم الاستماع الى أصواتهم في هذا الشأن نحن نؤمن بالمشاركة الفاعلة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة، ونحن نقدر ونثمن الفرصة التي يقدمها هذا المنتدى للشباب من أجل الاستماع الى أصواتهم والتعرف على إبداعاتهم وابتكاراتهم، زامبيا كدولة قامت بوضع الشباب في قمة أولويات الأجندة، حيث أنهم القوة الدافعة للأوضاع السياسية والاقتصادية».

وأضاف "هيشيليما"، أن زامبيا تضم ما يزيد عن 10 آلاف شاب يعملون في قطاع الترفيه، مضيفًا: «نحن سعى لوجود مزيد من السياسات والبرامج والمبادرات لدعم الشباب ومشاركتهم الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في السنوات الأخيرة، فالصناعات قد تطورت، وإدراكًا لمهارات الشباب قمنا بتطبيق سياسات زراعية وسياسية وأيضًا سن القوانين التشريعية، من أجل مواجهة كامل التحديات، ومن خلال هذه السياسيات نشرك القطاع الخاص لتعزيز وتقوية المؤسسات الابتكارية، وأيضًا توفير فرص العمل ومن أجل تعزيز وتعافي الاقتصاد». كما أشار "هيشيليما" إلى إنشاء وزارات جديدة لدى زامبيا، فضلًا الاهتمام عن بالعلوم والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر وفتح فرص عمل جديدة.

وأضاف رئيس زامبيا أن بلاده صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" في مجال التعليم والثقافة من أجل تعزيز التنوع الثقافي، موضحًا أن التصديق على هذه الأداة الدولية توضح التزام زامبيا بالعمل الجاد في هذا القطاع.

وفى ختام كلمته، حث رئيس زامبيا، الشباب حول العالم على الاستفادة من فرصة التواجد في منتدى شباب العالم، قائلاً: "أود أن نحث الشباب حول العالم أن يقوموا بالاستفادة من المزايا والفرص المتنوعة والمتعددة التي يقدمها لهم العالم، وأن نشجع المشاركين على استخدام منصة منتدى شباب العالم ليس فقط لتبادل الأفكار والرؤى، ولكن للاشتراك والانخراط في اتخاذ القرار وصنعه، ونحن في حاجة للاستماع إلى أصوات الشباب، وأود أن أحث شبابنا أن يستفيدوا من هذا المنتدى ويحولوه الى أفعال جادة وفعالة وأن يكون عضوا فاعلًا في مجتمعات العالم أجمع".

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.