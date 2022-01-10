/671616/أنا-كويس-منى-الشاذلي-تكشف-آخر-رسالة-بينها-وبين-وائل-الإبراشي

كشفت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي عن آخر لحظاتها مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي مثل نبأ وفاته صدمة لكل المحيطين به من نجوم كبار وإعلاميين، وحتى عامة الشعب، الذين كانو يقرأوا باستمرار عن تعافيه وعودته لشاشة التليفزيون خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد آخر رسالة من وائل الإبراشي لمنى الشاذلي قبل وفاته

ونشرت منى الشاذلي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، آخر محادثة بينها وبين الإبراشي، والتي جاء بها: «يامنى، ألف شكر على إهتمامك وأنا واثق من صدق مشاعرك».

وتابع: «أنا كويس الحمدلله، لسة شوية حاجات بسيطة بعملها علاج طبيعي، طبيعي دعواتك باكتمال الشفاء».

منى الشاذلي تودع وائل الإبراشي بذكريات مؤثرة

وعلقت منى الشاذلي على الرسالة قائلة: «دي كانت آخر رسالة من العزيز و الصديق وائل الابراشي منذ اسابيع .. ما زلت اعيد قراءة كل الرسائل المتبادلة بينا و استرجع كل المواقف التي جمعتنا .. و فنجال القهوة الذي كان يجمعنا فى الاستوديو قبل الهواء .. والأحاديث الجادة و الضاحكة .. و جملتي الدائمة له ( انت بالك طوييل قوي يا وائل) .. و جملته الدائمة لي ( يا برنسيسة) . وسط الذهول و الحزن .. الموت علينا حق . انا لله وانا اليه راجعون».

رحيل وائل الابراشي

وكان قد أعلن نبأ وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، حسن الابراشي، ابن شقيق الاعلامي في منشور، عبر حسابة الشخصي على موقع فيسبوك، في مساء يوم الأحد المنقضي معلقًا: "انا لله وانا اليه راجعون.. البقاء والدوام لله عمي الاعلامي وائل الابراشي في زمة الله أرجوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ويرجع سبب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي إلى إصابته بكورونا نهاية عام 2020، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن بسبب مضاعفات الفيروس وتهالك الرئية كما كان لها دور في إبعاده عن شاشة التليفزيون.

السبب الحقيقي وراء وفاء وائل الإبراشي

هذا وتواصل موقع دوت الخليج مع زوجة الإعلامي وائل الإبراشي والتي فجرت مفاجأة كبيرة وهي أن الإعلامي لم يتوفى متأثرًا بفيروس كورونا مثلما هو منتشر، مشيرة إلى أنه تعرض لخطأ طبي وكان سيقاضي من تسبب في هذا الأمر إلا أن الله استرد ودائعه.