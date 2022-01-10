/671617/كأس-أمم-أفريقيا-المغرب-تضرب-غانا-بهدف-صاروخي-فيديو

حقق منتخب المغرب الفوز على نظيره غانا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتبادل الفريقين الهجمات خلال الشوط الأول، وظهر كلاً منها بشكل جيد حيث يريد المنتخبات تحقيق الفوز، في أول المباريات من أجل إنطلاقة قوية .

ومع بداية الشوط الثاني هاجم المغرب مرمى غانا بقوة، وأستطاع أن يهدد مرماهم في أكثر من كرة، حتى نجح المنتخب المغربي في التسجيل عن طريق سفيان بوفال في الدقيقة 83 بتوصيبه صاروخية على يمين حارس غانا.

وبتلك النتيجة حصد منتخب المغرب أول 3 نقاط لهم في منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم غانا والجابون وجزر القمر.

تشكيل المغرب أمام غانا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سامي مائي، أدم ماسينا، نايف أكرد، غانم ساسي

خط الوسط: عز الدين أوناجي، سليم أملاح، زكرياء ابو جلال

تشكيل غانا أمام المغرب

حراسة المرمى: جوسيب والكوت

خط الدفاع: أندي بادوم، ألكسندر دجيكو، دانيال أمارتي، عبد الرحمن بابا

خط الوسط: كمال الدين سليماني، توماس بارتي، إدريسو بابا

خط الهجوم: جوسيف بابنتسيل، جوردان أيو، أندريه أيو

خط الهجوم: أشرف حكيمي، سفيان بوفال، عمران لوزا

أول ظهور تحكيم أجنبي من خارج قارة أفريقيا في كأس الأمم

بدأت منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون أمس الأحد وشهدت على العديد من الأحداث المميزة التي ظهرت في أولى مباريات البطولة.

وشهدت البطولة تواجد أول حكم من خارج قارة أفريقيا، وذلك خلال لقاء السنغال وزيمبابوي الذي يقام حاليا.

المغرب ضد وغانا

وتم تعيين ماريو إسكوبار والذي يحمل جنسية جواتيمالا، من أمريكا الوسطى والذي بدأ التحكيم الدولي منذ عام 2013.

أما عن مساعدي إسكوبار فيتواجد حكمين من الكونغو وآخر من ليبيا داخل أرض الملعب.

أما حكم الفيديو فهو فيرناندو جيريرو راميريز والذي يحمل الجنسية المكسيكية، وحمل الشارة الدولية في عام 2010.

وبذلك تسجل بطولة أمم أفريقيا أول تواجد تحكيم أجنبي من خارج أفريقيا في مباراة السنغال وزيمبابوي.