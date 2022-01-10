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قال النائب أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ، أمين عام حزب مستقبل وطن بالشرقية، إن انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، فرصة هامة جدا للتحاور بين القيادة السياسية والشباب.

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جاء ذاك خلال مداخلة هاتفية له على قناة اكسترا نيوز، للحديث عن انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، موضحا أكد قوة الدولة المصرية على تنظيم كافة المؤتمرات والأحداث العالمية في أصعب الظروف.

أمين عام حزب مستقبل وطن بالشرقية: منتدى شباب العالم أكد قوة الدولة المصرية

ونوه الخطيب إلى حديث الرئيس السيسي عن مشروع حياة كريمة الذي تم الاسثتثمار فيه بمبلغ قدره 700 مليار جنيه، لاستداف ما يقرب من 50 مليون شخص، في حاجة للدعم، حيث انه جاء من أجل المواطن الاكثر الاحتياجا.

واوضح الخطيب أنه لا يوجد فرق قبل ولعد حياة كريمة، حيث أن هذهالمبادرة الرئاسية من أهم المبادرات في القرن الـ 21 نظرا لدورها الهام في تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وتحدث الرئيس السيسي خلال انطلاق فعاليات الجلسة الثانية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والتي تقام بمدينة شرم الشيخ، بدءا من اليوم وحتى 13 يناير.

وقال الرئيس السيسي أن فيروس كورونا تسبب في اتخاذ العديد من الدول اجراءات الاغلاق الكاملة، وليس المؤقت، منوها ان الدولة المصرية لم تفعل ذلك ولمنها لجأت إلى سياسة الاغلاق المؤقت، مشيرا إلى ان النتائج الايجابية التي ححقتها مصر قياسا بالدول الأخرى تعد نتائج ايجابية.

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وفيما يخص الجانب الصحي، نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه تأثر بشكل كبير، ولكن كانت هناك استراتيجية لمواجهة الجائحة التي الحقت الضرر بالعديد.

الرئيس السيسي: برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في تخفيف حدة تداعيات كورونا

وأكمل الرئيس السييسي:" بدأنا في 2016 برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي كان بيمثل قسوة كبيرة على المواطن لتحمله تداعيات هذه الاصلاح، ولكن اتصور اننا بدون هذا البرنامج، كان سيكون تداعيات الموقف الاقتصادي اكثر تضررا، لأن البرنامج جعل الاقتصاد المصري اكثر مرونة وتحمل للصدمات التي تأتي من الوباء".

واستطرد الرئيس السيسي أنه على الرغم من الجائحة وما مثلته من تداعيات، لم تتوقف مشاريع العمل في مصر، حيث تم اطلاق حياة كريمة لاستهداف 60 مليون مواطن في مصر، لمجابهة تداعيات الفقر التي سببها الكوفيد على العالم اجمع وليس مصر فقط.

ارتفاع معدلات النمو

ونوه انه تم اطلاق ايضا برنامج يتكلف من 600 لـ 700 مليار جنيه من أجل استمرار معدلات النمو، مضيفا:" نحن من الدول القليلة التي حققت نمو، حيث شهد معدل النمو 2021 3.3، وهو ما لم تستطع ان تقوم به دول اخرى.

أيها البشر انتم لستم قادرين على تحدينا

واكمل الرئيس السيسي أنه هناك قوة دفع في مجال البحث العلمي ومجال اللقاحات، منوها اهمية تبادل الرؤى لتطوير المنظومات الصحية للتفاعل مع الازمات.

واختتم:" انا دائما انظر للفيروس كورونا على انه يمثل رسالة مغزاها:" ايها البشر انتم لستم قادرين على تحدينا".