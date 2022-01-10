/671622/كأس-أمم-أفريقيا-غينيا-تفوز-على-مالاوي-بهدف-نظيف

حقق منتخب غينيا الفوز على نظيره مالاوي بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر الفريقين خلال اللقاء بشكل متقارب في المستوى، وهدد كلاً منهما مرمى الأخر، ولكن في الأخير أستطاع المنتخب الغيني أن يحقق الفوز.

وسجل إسياجا سيلا هدف غينيا الوحيد في الدقيقة 35 من عمرالمباراة، وحاول منتخب مالاوي أن يعود في النتيجة ولكن حافظت دفاعات غينيا وحارس مرماهم على نظافة الشباك.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب غينيا 3 نقاط مهمين في بداية مشوار كأس أمم أفريقيا.

تشكيل غينيا امام مالاوي:

حراسة المرمى: على كيتا.

خط الدفاع: مامادو كاني – سيدو سو – محمد كامارا – إبراهيما كونتي – إيسياغا سيلا.

خط الوسط: أغويبير كامارا – أمادو دياوارا – نابي كيتا.

خط الهجوم: خوسي كانتي – محمد بايو.

نتيجة مباراة السنغال وزيمبابوي

حقق المنتخب السنغالي الفوز على غريمة القاري، منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، من نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من اللقاء، من خلال ركلة جزاء، نفذها مانى على يمين حارس المرمى.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة الثالثة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة مالاوي وغينيا.

الكاميرون يفتتح البطولة بالفوز على بوركينا فاسو بثنائية

انتهت أحداث مباراة منتخبي بوركينا فاسو والكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في مباراة الإفتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح المنتخب المغربي في حصد أول ثلاث نقاط في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تحتضنها على أرضها بعد عقبات عدة واجهة الأسود في الإستقبال.

وبدأ الشوط بتبادل الهجمات بين الفريقين، حتى بدأ المنتخب البوركيني في تهديد مرمى الكاميرون بقوة،وسجل هدف عن طريق جوستافو سنجاري في الدقيقة 24، بعد عرضية متقنة لم يتعامل معها أونان حارس الكاميرون بشكل جيد تغالطة وتذهب لسنجاري ليضعها في الشباك.