/671625/كأس-أمم-أفريقيا-التشكيل-الرسمي-لمباراة-جزر-القمر-والجابون

تنطلق بعد قليل مباراة جزر القمر والجابون ضمن مباريات المجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء، وكانت أولى مباريات المجموعة كانت بين المغرب وغانا وحقق الأول الفوز بهدف نظيف.

وفيما يلي تشكيل المتنخبين للمباراة:

جزر القمر:

حراسة المرمى: علي أحمدا

خط الدفاع: قاسم عبد الله، ياون زاهاري، يوسف مشنجاما، كاسم مداهوما

خط الوسط: رافيدين عبد الله، بنجالود يوسف، محمد يوسف

خط الهجوم: الفاردو بن نابوهان، سعيد باكاري، إياد محمد

تشكيل الجابون:

حراسة المرمى: جان نويل أمونوم

خط الدفاع: سيدني أوبيسا، برونو إكويل مانجا، جوهان أوبيانج، دينيس بوانجا

خط الوسط: أرون بوبيندزا، لويد بالون، جيم ألفينا

خط الهجوم: جويلور كانجا، لويس أميكا أوتشانجا، أندريه بيوجو بوكو

بسبب كورونا.. الاتحاد الأفريقي يستدعي «محمد معروف وأحمد الغندور» لإدارة مباريات كأس أمم أفريقيا

خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نظيرة المصري بشأن استدعاء حكم جدد لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويستعد أحمد الغندور ومحمد معروف مغادرة القاهرة خلال الساعات القادمة متوجهين إلى الكاميرون للمشاركة في الكان الأفريقي.

وتعرض 12 حكما للغصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وتم استبعاد بعضهم وينتظر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نتيجة الفحص الخاص بباقي الحكام.

وتعرض الثنائي المصري محمود البنا وأحمد حسام طه للغصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وينتظر ظهور المسحة الخاصة بهم للتواجد في بالقي مباريات كأس أمم أفريقيا.

محمد صلاح: مصر غير مرشحة للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا

تواجد محمد صلاح، قائد منتخب مصر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نيجيريا في افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأكد محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي "منتخب مصر غير مرشح للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا، ونسعى فقط لتقديم أفضل أداء والنتائج تأتي مع مرور المباريات".

وزاد "سنذل أقصى جهد من أجل الفوز بالبطولة مع الأخذ في الاعتبار أننا لسنا الأوفر حظاً لنيل اللقب الأفريقي".

فيروس كورونا في كأس أفريقيا

وتابع "أنا لاعب ضمن 11 فرد داخل منتخب مصر وجميعنا نعمل من أجل تقديم كرة قدم جيدة تليق بإسم مصر ونسعى لتقديم صورة مشرفة".

واختتم “أتواجد مع منتخب مصر منذ 10 سنوات ولم أتمن من الفوز ببطولة كبرى مع الفراعنة، وأتمنى أن أتوج ببطولة كبرى مع المنتخب”.