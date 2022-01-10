بعد تصريحاته: «ازاي وائل الإبراشي يموت قبل ما اقتص منه»..الجمهور يهاجم مخرج «سيب إيدي»

/671628/بعد-تصريحاته-ازاي-وائل-الإبراشي-يموت-قبل-ما-اقتص-منهالجمهور-يهاجم-مخرج-سيب-إيدي

استطاع وائل الصدقي مخرج كليب «سيب إيدي»، أن يثير استفزاز الجمهور في دقائق معدودة، بعدما أشعل النيران على الإعلامي الكبير الراحل وائل الإبراشي بعد وفاته بساعات قليلة، مشيرا إلى أنه كان سبب في أذية كبيرة له.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لأزمة مخرج كليب سيب إيدي مع وائل الإبراشي بعد رحيله

فخرج الصدقي في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،في فيديو مثير للجدل، قال فيه: «ازاي وائل الابراشي يموت قبل ما اقتص منه ازاي يموت اللي دمر حياتي.. حسبي الله ونعم الوكيل انت مت لكن انا هموت بغيظي».

وأضاف: «محدش يقولي اذكروا محاسن موتاكم، محاسن في السجن بسبب وائل الابراشي».

غضب الجمهور على وائل الصدقي بسبب الإبراشي

تصريحات وائل الصدقي، جعلته في مرمى الانتقادات فبدلا من تعاطف الجمهور معه، بدأو في مهاجمته مهاجمة عنيفة، فاتت تعليقاتهم على الفيديو على النحو الأتي: «انت بتتكلم بجد !! اولًا كل المسلمين ظالم او مظلوم ربنا يرحمهم والحساب عند ربنا مش عندك او عندى، ثانيًا الكليب اللى شهرك بتتكلم عنه بكل قوة كأنه كان خطبة الجمعة، حقيقى اللى اختشوا ماتوا».

وائل الإبراشي يفارق الحياة بعد صراع مع المرض

الجدير بالذكر، أن الإعلامي وائل الإبراشي، قد أنهك من مقاومة المرض ومحاربة الأثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والذي استمرت معه لما يقرب من سنة ، ليفارق الحياة يوم الأحد الموافق 9 من شهر يناير الجاري، وأوضحت مصادر مقربة من الفنان بوفاة في منزله بعد تعرضه لضيق تنفس نتيجة تدهور الرئة، كل هذا بسبب خطأ كبير وفقا لما صرحت به زوجته.

السيرة الذاتية لوائل الإبراشي

ولد في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عمل صحفياً بجريدة روز اليوسف ولا يترأس الآن تحرير أى جريدة بعد تقديم استقالته من صوت الأمة.

كان يُقدم برنامج " التاسعة "قبل مرضه وعقب الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريباً برنامج " كل يوم " خلفاً لعمرو أديب على قناة أون.

برامج قدمها وائل الإبراشي قبل وفاته

وقدم وائل خلفاً للإعلامية منى الشاذلي برنامج " العاشرة مساءً " اليومي الذي بُث على قناة دريم؛ وكان مُقدماً لبرنامج " الحقيقة "على شاشة قناة دريم2.