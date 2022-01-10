عاجل.. السيسى يشاهد عرضا غنائيا استعراضيا لفريق من جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وانطلقت صباح اليوم الإثنين، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

المنتدى انطلق عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.