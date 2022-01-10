رئيس كولومبيا يدعو لجعل الشباب ركيزة لسياسات حماية مستقبل الإنسانية

جدة - نرمين السيد - ألقى إيفان دوك ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا، كلمة خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، بعنوان: "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، من خلال المنصة الافتراضية الجديدة التى أطلقها المنتدى لأول مرة هذا العام لإتاحة المُشاركة عن بُعد.





وفى مستهل كلمته، أثنى رئيس جمهورية كولومبيا، على منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، مرحبًا بدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية له لإلقاء كلمة خلال المؤتمر.

وتحدث الرئيس الكولومبى، فى كلمته أمام المنتدى، عن التحديات التى تواجه العالم، مثل التغير المناخى والإجراءات التى تم اتخذها فى بلاده لحماية البيئة والمستقبل، متابعًا: "ندعوكم من أجل العمل للدفاع عن الشباب، وحماية هذه الأجيال.. وبدون ذلك لن نبنى الحاضر والمستقبل".

وأضاف "ماركيز" أنه بعد سنتين من التوقف التام بسبب هذا الوباء الذى أثر على الإنسانية بالكامل، يستدعى هذا اليوم الاحتفال أكثر من أى يوما آخر، مؤكدًا على أهمية الشباب وأفكارهم ومواهبهم فى هذا العالم الذى يشهد التغيرات السريعة.

عرض الرئيس الكولومبى، جزء من تجربة بلاده فى تمكين الشباب من خلال إجراء انتخابات المجالس المحلية الشبابية فى كولومبيا فى 5 ديسمبر الماضى، حيث تم انتخاب عدد 10،800 عضو تتراوح أعمارهم من 14-28 سنة لتمثيل الشباب بهدف القيام بدور أكثر فعالية فى النظام الديمقراطى الكولومبى.

وخلال كلمته، أشار "ماركيز" إلى أهمية التعليم ليعكس اهتمامات الشباب وأولوياتهم، حيث خصصت كولومبيا الجزء الأكبر من الميزانية لقطاع التعليم، ولم يستطع الوباء أن يوقف الجهود الحثيثة للوصول لتعليم أفضل، مضيفًا أن العالم يحتاج إلى أن نولى الاهتمام بالشباب الذى يشكل قادة الغد الأمر الذى بدوره سيضمن نظام منتج مستدام.

وأكد الرئيس الكولومبى خلال كلمته، على أن التغير المناخى يمثل واحدة من أهم القضايا التى تواجه الأجيال المستقبلية، لذلك أطلقنا استراتيجية 2050، ونسعى لبناء دولة خالية من الانبعاثات الكربونية، وفى هذا العام قررنا أنه ببلوغ 2030 ستصبح 30% من الأراضى الكولومبية آمنة وصحية ومحمية بالكامل.

وفى ختام كلمته، وجه "ماركيز" دعوته ببذل الجهود اللازمة لجعل الشباب محورًا وركيزةً للسياسات العامة لحماية مُستقبل الإنسانية، مضيفًا أنه بدونهم لا نستطيع أن نواجه الحاضر ولا نبنى المستقبل.