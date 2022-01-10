طبيب وائل الإبراشى: دخل المستشفى بحالة سيئة بسبب العلاج فى المنزل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مجدى عبد الحميد الطبيب المعالج للإعلامى الراحل وائل الإبراشى، إنه جاء إلى المستشفى حالته الصحية سيئة جدًّا، بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما ترك أثرًا سيئًا على الرئة بعد فترة من العلاج بالمنزل.





وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الإبراشى كان يتلقى علاجه بالمنزل وجاء إلى المستشفى بعد فترة، وقد يكون تم تشخيص حالة الإعلامى الراحل خطأ أثناء فترة تلقيه العلاج فى المنزل وعندما ساءت الحالة الصحية له حضر إلى المستشفى". وأوضح: "الحالة النفسية لدى الإعلامى الراحل سيئة جدًّا وهذا كان له أثر سلبى فى تحسن حالته الصحية لاسيما بعد تردد بعض الشائعات عن وفاته.

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