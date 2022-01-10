عاجل.. السيسى يستمع لأغنية من 5 لغات خلال افتتاح مسرح شباب العالم

جدة - نرمين السيد - استمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح مسرح شباب العالم، لأغنية من نتاج إحدى الورش الفنية التى أسسها منتدى شباب العالم فى دورته الثالثة، والأغنية بـ5 لغات مختلفة.





وانطلقت صباح اليوم الإثنين، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى. وكانت إدارة المنتدى تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة فى المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتى: إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

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