الزمالك يتفوق على الأهلى فى كأس أمم أفريقيا بعد انضمام بن شرقى إلى المغرب

تلقى نادى الزمالك فاكسًا رسميًا اليوم من الاتحاد المغربى لكرة القدم باستدعاء أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق للانضمام إلى بعثة منتخب بلاده المتواجدة في الكاميرون للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، ليمنح الزمالك فرصة للتفوق على الأهلي في عدد اللاعبين الدوليين المتواجدين في بطولة كأس الأمم ويصبح النادى الأكثر تمثيلاً في البطولة.

وقرر البوسني وحيد خاليلوزيتش مدرب المغرب استدعاء بن شرقي على حساب بدر بانون لاعب الأهلي المصاب، ليرتفع عدد لاعبي الزمالك إلى 9 لاعبين في كأس الأمم بينما تراجع عدد لاعبي الأهلي إلى 8 بعد استبعاد المدافع المغربي من قائمة أسود الأطلسي، ليصبح الأبيض أكثر الأندية يتواجد لاعبوها في البطولة؟

وارتفع عدد لاعبي الزمالك إلى 9 لاعبين في البطولة وهم أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب وثنائى منتخب تونس سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى، بجانب 6 في المنتخب الوطني وهم (محمد أبو جبل – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو) .

وتراجع الأهلي للمركز الثاني برصيد 8 لاعبين في البطولة وهم أليو ديانج مع منتخب مالي، وعلي معلول مع منتخب تونس و6 في المنتخب الوطني وهم (محمد الشناوي – أكرم توفيق – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف).

وخاض منتخب المغرب أولى مبارياته في كأس الأمم الأفريقية اليوم ونجح في التغلب على غانا بهدف دون رد، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط قبل مباراة جزر القمر والجابون التي ستقام مساء اليوم في ختام مباريات الجولة الأولى للمجموعة.