/671634/أثناء-المحاضرة-أحمد-الشامي-يروى-تفاصيل-التعدي-عليه-بأكاديمية-الفنون

تعرض الفنان أحمد الشامي لاعتداء من قبل أشخاص مجهولون، وذلك أثناء تواجده في أكاديمية الفنون.

دوت الخليج

الشامي على الفيسبوك

وكتب الشامي موقع التواصل الاجتماعي:" شكرًا لكل الصحفيين أصدقائي اللي نفسهم يساعدوني في أزمة مع اكاديمية الفنون والتعدي على شخصي اللي تم وأنا في محاضرة من قبل أعضاء هيئة تدريس وموظفين".

وتابع: "أنا في انتظار قرار الأكاديمية في الواقعة والمذكرة اللي تم تقديمها بشكل رسمي، واللي بقالها شهرين وبعد كده هعلن عن كل التفاصيل".

أحمد الشامي بمسلسل دايما عامر

كان الفنان أحمد الشامي، قد تعاقد على مسلسل "دايما عامر" مع النجم مصطفي شعبان، ومن المقرر بدء تصوير مشاهده خلال أيام بالغردقة.

والمسلسل من بطولة مصطفي شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين ومن إخراج مجدي الهواري ومن كتابة ايمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

الشامى ينضم لفريق مسلسل الرواية

انضم الفنان أحمد الشامي، إلي إسرة مسلسل "الرواية"، الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن، منهم محمود عبد المغني، وايتن عامر، و شيري عادل، ويقوم الشامي خلال السياق الدرامي لأحداث العمل، شخصية جديدة علية، حيث يجسد دور الممثل محدود الموهبة الوصولي الذي يضحي بحب حياته من أجل الوصول إلى الشهرة بأسرع طريق.

مسلسل" الرواية"، تدور أحداثه حول جريمة قتل تحدث أثناء افتتاح عرض مسرحي ويتورط كل من بداخل المسرح في المشاكل والمصاعب وإلصاق التهم لبعضهم البعض وتبدأ رحلة البحث عن الجاني في إطار من الغموض والإثارة والتشوي

مسلسل "الرواية" تأليف شادي محسن وأمير شوقي، انتاج كلا من شركة "ديفرنت آرت"و "برو ميوزك ستديو"، منتج فني مصطفى يوري، مدير تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفى،إخراج أمير شوقي.

أعمال أحمد الشامى الأخيرة

كان آخر أعمال أحمد الشامي، مسلسل "إلا أنا" الذي شارك خلاله فى حكاية "بيت عز"، بطولة سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، رشدي الشامي، سلوى محمد علي، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي ودارت الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.