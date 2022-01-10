/671635/أحمد-أبو-هشيمة-من-منتدى-شباب-العالم-فخور-بمشاركتي-في-مدينة-السلام-شرم-الشيخ

شارك النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022، ولمدة 4 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه حدث ضخم وعالمي بعيون مصرية.

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وكتب أبو هشيمة على صفحتة الشخصية فيس بوك:” فخور بمشاركتي في فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم في مدينة السلام شرم الشيخ”.

أبو هشيمة يشيد إنشاء صندوق قدامى الرياضيين

هذا وثمن النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الإقتراح المقدم من النائب احمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، رئيس رابطة أندية الدوري المصري،بشأن إنشاء صندوق قدامى الرياضيين، مؤكدا أنه تفكير خارج الصندوق ونحتاج له لتقديم الدعم لقدامي الرياضيين.

وأشار رئيس رياضة الشيوخ، النائب أحمد أبو هشيمة إلى أن قدامي الرياضيين يعانون فى مصر من بعض المشاكل المادية والاجتماعية، ويتعرضون لإشكاليات كبيرة بعد انتهاء ممارسة اللعبة، مشيرا إلى أن النائب أحمد دياب استشهد باللاعب مؤمن زكريا والمرحوم أيمن السلحدار، متمنيا أن تتم الموافقة النهائية من الأعضاء على هذا الإقتراح.

الشيوخ ينعي ابراهيم حجازي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وقوف الاعضاء دقيقة حداد على النائب المرحوم إبراهيم حجازى، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والذى وافته المنية صباح الاثنين بعد صراع مع المرض.

وخلال كلمات مؤثرة نعى رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والسادة الاعضاءـ الراحل ابراهيم حجازي، حيث اكدوا على انه بطل من ابطال حرب اكتوبر المجيدة، وان مصر فقدت عزيزا تم ائتمانه على امانة الكلمة وقوة الرأي.