بعد افتتاحه لـ"مسرح شباب العالم".. الرئيس السيسي وقرينته يشاهدان فقرات فنية بخمس لغات

/671633/بعد-افتتاحه-لـمسرح-شباب-العالم-الرئيس-السيسي-وقرينته-يشاهدان-فقرات-فنية-بخمس-لغات

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، مسرح شباب العالم، ضمن فاعليات اليوم الأول لأعمال منتدى شباب العالم، وسط حشود شبابية وممثلين عن مختلف دول العلماء.

دوت الخليج

وانطلق حفل الافتتاح بتقديم مجموعة شباب من دول مختلفة، فقرة غنائية بخمس لغات تعكس ثقافات بلادهم وقدرة الفن على توصيل رسالته إلى الشعوب المختلفة.

وحملت الفقرات والأغنيات التي قدمها الشباب أملًا في العودة مرة أخرى والتواصل المجتمعي لما كان عليه الأمر قبل جائحة فيروس كورونا الذي فرض إغلاقًا دوليًا لفترات ليست بقليلة.

فقرات فنية :

هذا وتضمن الحفل عرضًا للساحر الفرنسي الجزائري الأصل "مولا" على مسرح شباب العالم الذي يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته، في أول أيام منتدى شباب العالم، كما قدمت فرقة غنائية من جنوب إفريقيا عرضًا مسرحيًا راقصًا، على أنغام الأغنيات الشهيرة منها الإيطالية "بيلا تشاو".

السيسي يعلن انطلاق فاعليات منتدى شباب العالم :

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أعلن صباح اليوم الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بعد توقف عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك وسط حشود شبابية كبيرة.

الرئيس الفلسطيني وولي العهد الأردني يشهدان افتتاح منتدى شباب العالم :

هذا وحضر حفل الافتتاح مسؤولين وممثلين عن مختلف دول العالم، على رأسهم رئيس الوزراء الفلسطيني، عباس أبو مازن، والعاهل الأردني، الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ومن المقرر أن تستمر فاعليات المنتدى لمدة 4 أيام، وحتى الثالث عشر من يناير الجاري.