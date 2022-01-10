/671636/أبو-النجا-المحرزي-الدولة-المصرية-تتقدم-بخطى-سريعة-على-الرغم-من-أزمة-كورونا

قال النائب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ، ان الشباب هم الحاضر والمستقبل، منوها أن دمج الشباب مع بعضهم البعض، ينجم عنه تبادل الخبرات والأفكار.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له على قناة اكسترا نيوز، منوها ان الدولة المصرية لم تشهد هذه المرحلة من التقدم من قبل، موضحا الاهتمام الذي نالته محافظات الصعيد بعد سنوات عدة من التهميش.

تداعيات فيروس كورونا

وتابع:" أنه على الرغم من الظروف التي تمر به الدلة المصرية من تداعيات فيروس كورونا، إلى انها تتقدم بخطى سريعة مقدما الشكر للرئيس السيسي لقيامه بالعديد من المشروعات وخاصة في صعيد مصر.

وأوضح أن محافظات الصعيد كانت طارده للوظائف والشباب، ولكن الان بعد المشروعات اصبحت محافظات الصعيد جاذبة للسكان:" مختتما حديثه:" اتوجه بالشكر للرئيس السيسي للاهتمام بنا بعد الاهمال الذي اصاب بلادنا لعقود طويل".

وتحدث الرئيس السيسي خلال انطلاق فعاليات الجلسة الثانية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والتي تقام بمدينة شرم الشيخ، بدءا من اليوم وحتى 13 يناير.

وقال الرئيس السيسي أن فيروس كورونا تسبب في اتخاذ العديد من الدول اجراءات الاغلاق الكاملة، وليس المؤقت، منوها ان الدولة المصرية لم تفعل ذلك ولمنها لجأت إلى سياسة الاغلاق المؤقت، مشيرا إلى ان النتائج الايجابية التي ححقتها مصر قياسا بالدول الأخرى تعد نتائج ايجابية.وفيما يخص الجانب الصحي، نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه تأثر بشكل كبير، ولكن كانت هناك استراتيجية لمواجهة الجائحة التي الحقت الضرر بالعديد.

الرئيس السيسي: برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في تخفيف حدة تداعيات كورونا

وأكمل الرئيس السييسي:" بدأنا في 2016 برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي كان بيمثل قسوة كبيرة على المواطن لتحمله تداعيات هذه الاصلاح، ولكن اتصور اننا بدون هذا البرنامج، كان سيكون تداعيات الموقف الاقتصادي اكثر تضررا، لأن البرنامج جعل الاقتصاد المصري اكثر مرونة وتحمل للصدمات التي تأتي من الوباء".

واستطرد الرئيس السيسي أنه على الرغم من الجائحة وما مثلته من تداعيات، لم تتوقف مشاريع العمل في مصر، حيث تم اطلاق حياة كريمة لاستهداف 60 مليون مواطن في مصر، لمجابهة تداعيات الفقر التي سببها الكوفيد على العالم اجمع وليس مصر فقط.

ارتفاع معدلات النمو

ونوه انه تم اطلاق ايضا برنامج يتكلف من 600 لـ 700 مليار جنيه من أجل استمرار معدلات النمو، مضيفا:" نحن من الدول القليلة التي حققت نمو، حيث شهد معدل النمو 2021 3.3، وهو ما لم تستطع ان تقوم به دول اخرى.

أيها البشر انتم لستم قادرين على تحدينا

واكمل الرئيس السيسي أنه هناك قوة دفع في مجال البحث العلمي ومجال اللقاحات، منوها اهمية تبادل الرؤى لتطوير المنظومات الصحية للتفاعل مع الازمات.

واختتم:" انا دائما انظر للفيروس كورونا على انه يمثل رسالة مغزاها:" ايها البشر انتم لستم قادرين على تحدينا".