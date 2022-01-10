مصر تحتل المركز الثالث عربيا فى جودة التعليم

جدة - نرمين السيد - ونشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تقرير تضمن الاستبيان والتقرير العالمى، حيث احتلت مصر المركز المركز الـ39 عالميا فيما جاءت الإمارات فى المركز الأول عربيا والـ27 عالميا والسعودية الثانية عربيا والـ35 عالميا. وتضمن الاستبيان 3 عوامل رئيسية هى تطور نظام التعليم العام، ومدى رغبة الشخص بالالتحاق فى جامعة بالدولة، ومقدار جودة التعليم.

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