جدة - نرمين السيد - وقال السيسى، خلال افتتاح مسرح منتدى شباب العالم: "لازم أشكركم، حاجة جميلة ومبدعة جدا، واسمحولى إنى بكل تقدير واحترام واعتزاز أشيد بالعمل اللى قدمتوه، الدنيا كلها كانت بتتكلم فى المسرحية، بشكركم كلكم شكرا جزيلا".
جاء ذلك على هامش حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحفل افتتاح مسرح شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى مشيدا بأول عرض مسرحى عن جائحة كورونا: لازم أشكركم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.