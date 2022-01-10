عاجل.. السيسى مشيدا بأول عرض مسرحى عن جائحة كورونا: لازم أشكركم

جدة - نرمين السيد - وقال السيسى، خلال افتتاح مسرح منتدى شباب العالم: "لازم أشكركم، حاجة جميلة ومبدعة جدا، واسمحولى إنى بكل تقدير واحترام واعتزاز أشيد بالعمل اللى قدمتوه، الدنيا كلها كانت بتتكلم فى المسرحية، بشكركم كلكم شكرا جزيلا".

جاء ذلك على هامش حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحفل افتتاح مسرح شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.