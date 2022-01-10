منتدى شباب العالم.. تصفيق حار احتفالا بأول عرض مسرحى عن جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - واستعرض العرض المسرحى، مراحل التعامل مع جائحة كورونا، وجهود الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا بالمستشفيات فى مواجهة المرض وتقديم الخدمات الصحية للمرضى، على الرغم من سقوط عددا منهم شهداء بسبب الفيروس.

جاء ذلك على هامش حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحفل افتتاح مسرح شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.