المئات يشاركون فى عزاء الإعلامى وائل الإبراشى بمسقط رأسه بالدقهلية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشيعت جنازة الإعلامى وائل الإبراشى، الذى توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 58 عامًا، اليوم الاثنين، بعد صلاة الظهر من مسجد الشربينى أبو أحمد، فى مسقط رأسه بمدينة شربين بالدقهلية.

وقد ولد الإبراشى عام 1963 بمحافظة الدقهلية وتخرج فى كلية التجارة وعمل صحفيا بمؤسسة روزاليوسف ورأس تحرير جريدة صوت الأمة قبل أن يتجه للعمل التلفزيونى حيث قدم عدة برامج فى قنوات مختلفة كان آخرها القناة الأولى بالتلفزيون المصرى.