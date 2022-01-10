متحدث الصحة: أغلب مصابي «أوميكرون» يحتاجون لرعاية مركزة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن البيانات الواردة من نيويورك وبوسطن وشيكاغو تؤكد أن الغالبية العظمى من مصابي متحور فيروس كورونا «أوميكرون» يحتاجون إلى رعاية مركزة وهم غير المطعمين باللقاحات المضادة للفيروس، أو الذين يعانون من ضعف شديد بجهاز المناعة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار في تصريحات له أن الذين تم تطعيمهم وأصيبوا بمتحور «أوميكرون» كانت الأعراض عليهم خفيفة نتيجة المتحور الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 879 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 327144 حتى اليوم.