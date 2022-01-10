الرئيس السيسى مشيدا بعرض مسرحى عن جائحة كورونا: حاجة جميلة ومبدعة وبشكركم

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لفريق العمل المسرحى عن جائحة كورونا، والذى قدمه الفريق المسرحى بمسرح منتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وقال الرئيس السيسى، في كلمة له، بعد انتهاء العرض المسرحى: حاجة جميلة ومبدعة جدا ، بكل تقدير واحترام واعتزاز بالعمل الذى قدمتوه وعملتوه فالدنيا كلها تتكلم في هذه المسرحية، فبشكركم كلكم .

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.