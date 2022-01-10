انت الان تتابع تفاصيل خبر حالة من الحزن على وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي ودفن جثمانه ظهر اليوم لمثواه الأخير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

أحدث خبر وفاة الإعلامي القدير وائل الإبراشي حالة من الحزن في الوسط الإعلامي والفني والجماهيري على صفحات التواصل الإجتماعي عن عمر ناهز 58 سنة بعد صراع مع مرض الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، حيث ظل الراحل يعاني من المرض لأكثر من سنة بعد الإصابة به، حتى اليوم جاء موعد الرحيل عن عالمنا، تاركا حزن شديد لدى كل محبيه.

ظهور وائل الإبراشي خلال برنامجه السابق للمرة الأخيرة

وظهر آخر مرة الإعلامي وائل الإبراشي قبل فترة بسيطة مع الإعلامي يوسف الحسيني لينفي شائعة وفاته التي انتشرت في ذلك الوقت، والتي تحدث من خلالها على عن تحسن حالته الصحية، وأنه بخير، تلك كانت المرة الأخيرة التي يتحدث فيها من خلال برنامجه السابق على التليفزيون المصري ” برنامج التاسعة ” على القناة الاولى، وهذه أصبحت ذكري أليمة في آخر لقاء يتذكره محبيه ومتابعيه.

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أهم أعمال وائل الإبراشي

كان الإبراشي يعمل صحفيا فى جرائد روزاليوسف وصوت الأمة، وقام بتقديم العديد من البرامج التليفزيونية الكثيرة على شاشات التليفزيون، لعل أبرز تلك البرامج العاشرة مساء الذي كان يقدمه خلفا للإعلامية منى الشاذلي على قناة دريم، ثم كان آخر برامجه على التليفزيون المصري بالقناة الأولى “برنامج التاسعة”.

تشييع جنازة وائل الإبراشي من مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية

ونعى الراحل قبل وفاته بقليل المستشارة تهاني الجبالي التي وافتها المنية اليوم السبت متأثرة أيضا بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ليتفاجأ بعدها الكثير بخبر وفاته، حتى ظن البعض أنها إشاعة، وشيعت الجنازة بمسقط رأسه من مسجد الشربيني بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية بعد صلاة الظهر.

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نعي الكثير من المشاهير لرحيل الإبراشي

وقام الكثير من الفانين والمشاهير بنعي وائل الإبراشي على صفحات التواصل الإجتماعي، أبرازهم نادية مصطفى التى نشرت محادثة بينه خلال يوم وفاته، والفنان صلاح عبدالله، والإعلامية هالة سرحان، والفنان نبيل الحلفاوي، وشيرهان، والإعلامي أسامة كمال، والصحفي مجدي الجلاد، والفنان محمد منير، والإعلامي يوسف الحسيني والكثير من أصدقائه متمنين جميعا أن يتغمده الله بواسع رحمته.