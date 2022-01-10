/671644/وكيل-نادي-القضاة-المنتدى-أصبح-أهم-منصة-شبابية-في-العالم

أكد المستشار حمدي معوض عبد التواب وكيل نادي قضاة مصر، أن افتتاح منتدى شباب العالم أبهر العالم أجمع، مضيفا أن المنتدى أصبح أهم منصة شبابية في العالم وبات حضوره حلم لكل شباب العالم.

دوت الخليج

وأضاف أن منتديات ومؤتمرات الشباب تؤكد اهتمام القيادة السياسية ودعمها للشباب، وتمكينهم في مواقع المسؤولية، مشيرًا إلى أنه تم تعيين عدد كبير منهم نوابًا للوزراء والمحافظين، وكذلك عدد كبير من نواب مجلسي النواب والشيوخ

وأوضح وكيل نادي القضاة، أن منتدى شباب العالم يهدف إلى تمكين الشباب المصري من تبادل الثقافات والخبرات والحضارات المختلفة مع شباب من مختلف دول العالم، وكذلك مناقشة قضايا التنمية في مختلف دول العالم والوصول إلى حلول، وكذلك تبادل الأفكار بين الشباب.

وأشار إلى أن وجود آلاف الشباب من مختلف الجنسيات في مدينة شرم الشيخ فرصة للتواصل بين الشباب وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب قادر على التواصل مع مختلف ثقافات العالم.

وتحدث الرئيس السيسي خلال انطلاق فعاليات الجلسة الثانية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والتي تقام بمدينة شرم الشيخ، بدءا من اليوم وحتى 13 يناير.

وقال الرئيس السيسي أن فيروس كورونا تسبب في اتخاذ العديد من الدول اجراءات الاغلاق الكاملة، وليس المؤقت، منوها ان الدولة المصرية لم تفعل ذلك ولمنها لجأت إلى سياسة الاغلاق المؤقت، مشيرا إلى ان النتائج الايجابية التي ححقتها مصر قياسا بالدول الأخرى تعد نتائج ايجابية.

وفيما يخص الجانب الصحي، نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه تأثر بشكل كبير، ولكن كانت هناك استراتيجية لمواجهة الجائحة التي الحقت الضرر بالعديد.

الرئيس السيسي: برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في تخفيف حدة تداعيات كورونا

وأكمل الرئيس السييسي:" بدأنا في 2016 برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي كان بيمثل قسوة كبيرة على المواطن لتحمله تداعيات هذه الاصلاح، ولكن اتصور اننا بدون هذا البرنامج، كان سيكون تداعيات الموقف الاقتصادي اكثر تضررا، لأن البرنامج جعل الاقتصاد المصري اكثر مرونة وتحمل للصدمات التي تأتي من الوباء".

واستطرد الرئيس السيسي أنه على الرغم من الجائحة وما مثلته من تداعيات، لم تتوقف مشاريع العمل في مصر، حيث تم اطلاق حياة كريمة لاستهداف 60 مليون مواطن في مصر، لمجابهة تداعيات الفقر التي سببها الكوفيد على العالم اجمع وليس مصر فقط.

ارتفاع معدلات النمو

ونوه انه تم اطلاق ايضا برنامج يتكلف من 600 لـ 700 مليار جنيه من أجل استمرار معدلات النمو، مضيفا:" نحن من الدول القليلة التي حققت نمو، حيث شهد معدل النمو 2021 3.3، وهو ما لم تستطع ان تقوم به دول اخرى.

أيها البشر انتم لستم قادرين على تحدينا

واكمل الرئيس السيسي أنه هناك قوة دفع في مجال البحث العلمي ومجال اللقاحات، منوها اهمية تبادل الرؤى لتطوير المنظومات الصحية للتفاعل مع الازمات.

واختتم:" انا دائما انظر للفيروس كورونا على انه يمثل رسالة مغزاها:" ايها البشر انتم لستم قادرين على تحدينا".