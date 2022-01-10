/671640/أمير-المصري-وطارق-الأبياري-يفتتحوا-منتدى-شباب-العالم-نحن-سعداء-وفخورين-بهذا-الحدث

استضاف برنامج " الحياة اليوم" على قناة الحياة الفضائية، مجموعة من الفنانين من ضمنهم الشاب أمير المصري وطارق الأبيارى، وذلك لتغطية خاصة لفعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، المقام بمدينة شرم الشيخ.

أمير المصري بمنتدى شباب العالم

وصرح أمير المصري في تصريحان إعلامية على قناة الحياة: أن التنوع الشبابي الكبير الذي يعج به منتدى شباب العالم، يعكس مدى الزخم والأهمية التي يحظى بها عالميًا".

كما نوهه: "أنه كان محظوظًا بأن يكون سفيرًا للمنتدى في نسخته الرابعة، معلقًا بالقول: "فخور أن رجوعي لمصر يصاحبه جعلي سفيرًا للمنتدى".

كما عبر المصري عن سعادته وفخره الشديدين تجاه جعله سفيرًا للنسخة الرابعة من المنتدى وقائلاً: "شرف ليا أن أحضر المنتدى، حاجة تشرف بجد".

طارق الابياري عن القضايا المتناولة فى المنتدى

ومن ناحية أخرى، أكد الفنان طارق الإبياري أنه فخور بما يحدث في المنتدى من طرح قضايا تهم العالم أجمع ويحدث حولها العديد من المناقشات والتفاعل من الشباب من مختلف دول العالم.

وأضاف: "فخر كبير ومسئولية كبيرة أن يتم اختيار سفيرًا للمنتدى وسعيد أني بدأت مع أخويا أمير المصري عمل المنتدى"، مشيدًا بالتنظيم الذي وصفه بـ"الرائع" للمنتدى والإجراءات الاحترازية المتبعة، كما هناك تحليل بي سي آر كل 48 ساعة والتنظيم رائع وتحية لكل القائمين على تنظيم المنتدى".

فيلم ريستا

ويُعرض لأمير المصري في دور العرض العربية فيلمه الأحدث ريتسا، كما حقق نجاحًا كبيرًا على قناة ON TV ومنصة Watch it بعد عرض حكاية النظارة البيضا ضمن مسلسل نصيبي وقسمتك، وينتظر حاليًا إطلاق مسلسل Rogue Heroes قريبًا في بريطانيا، وعلى منصة نتفلكس يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

من هو أمير المصري

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.

في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Night Manager، لتعاون في 2017 مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأميركي Lost in London، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل قصير، وبشخصية إبراهيم شارك في المسلسل التليفزيوني Tom Clancy's Jack Ryan المُرشّح لـ 3 جوائز إيمز برايم تايم، ثم مسلسل Informer المُرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل درامي.

ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية، كما يُعرض له مسلسل Industry على منصة HBO، نافس أمير بفيلم Limbo في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل الفيلم على 3 جوائز من بينهم الهرم الذهبي، كما عُرض بـمهرجان كان السينمائي، وحصول على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان.