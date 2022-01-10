/671641/محملة-بالعمال-محافظ-الجيزة-يتفقد-موقع-حادث-سقوط-سيارة-بفرع-رشيد-بمنشأة-القناطر

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد موقع حادث سقوط سيارة نص نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاها للبر الآخر اتجاه المنوفية .

وقدم اللواء أحمد راشد خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم حتي تماثلهم للشفاء.

المحافظ يكلف بتقديم اوجه الرعاية الصحية للمصابين

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر والوقوف بجانبهم .

رافق المحافظ خلال معاينته موقع الحادث وجهود الانقاذ النهري كلا من مدير الادارة العامة للمرور ومرفق الحماية المدنية ومدير مديرية الصحه ومدير مديرية التضامن الإجتماعي ورئيس مركز ومدينة منشاة القناطر .

استخراخ ١٤ مواطن

وتبذل قوات الانقاذ النهري جهودها لاستخراج المواطنين حيث تم استخراخ ١٤ مواطن ناجي حتي الان بحاله جيدة وجاري استكمال اعمال المسح .

هذا وتمكنت قوات الحماية المدينة في قنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب بجوار مسجد بقرية بهجورة في نجع حمادي شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد نشوب حريق في مخلفات بقطعة أرض بجوار مسجد السلام بقرية بهجورة بنجع حمادي، وتمت السيطرة على الحريق.

الحماية المدنية تسيطر علي حريق بجوار مسجد بقنا

وكانت قد انتقلت قوات الحماية المدنية، ومحمد عبد الحفيظ، رئيس القرية، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات

يذكر أن قد شهد مركز دشنا شمال محافظة قنا إندلاع حريق في شقة بالطابق الثانى بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مساعد الوزير مدير أمن قنا إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة دشنا بلاغا بنشوب حريق بشقة بالطابق الثانى بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص حريق فى شقة بالدور الثانى فى عقار مكون من طابقين على مساحة ١٠٠ متر ملك المواطن ابوالحسن . م . ع . 59 عاما بقرية أبومناع بحرى منطقة " الرمله " سبب الحريق ماس كهربائى و الخسائر غرفة نوم و غرفة اطفال و انترية و مطبخ بمحتوياته.