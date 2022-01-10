وزيرة الهجرة لـ مساء dmc: مبادرة مراكب النجاة تسير بالتوازى مع حياة كريمة

وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقائها مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الرئيس وجه الوزارة بالبدء فورا فى المبادرة، ولذا تم النزول إلى القرى لتوعية المواطنين، والعمل مع منظمات المجتمع المدنى لتدريب وتأهيل الشباب، كما تم التعاون مع المجلس القومى للمرأة لتوعية الأمهات بضرورة إبعاد أبنائهن عن الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت أن المبادرة تسير بالتوازى مع مبادرة حياة كريمة بعد توجيه الرئيس السيسى بتحسين حياة المواطن داخل هذه القرى، مؤكدة أن هناك نتاج إيجابية لمبادرة مراكب النجاة، مشيرة إلى الدولة والمنظمات الدولية أشادت بجهود مصر فى مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت أن الدولة استطاعت أن تنجح وتجود من الخدمات المقدمة للمواطن رغم جائحة كورونا، لافتة إلى أن الوزارة تتواصل مع المواطنون الذين يسعون إلى الهجرة.
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