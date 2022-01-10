عاجل- العلوم والرياضيات.. تصريح جديد لوزير التعلم حول مناهج «رابعة ابتدائى»

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد حذف أو إطلاع فى مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائى وإنما ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول فى العلوم والرياضيات سيستكمل دراسته بالتسلسل الطبيعى بعد إجازة منتصف العام، وباقى المواد يمتحن الطلاب فى منهج الترم الأول كاملا.





وتابع شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "انتهى منهج العلوم للرابع الابتدائى عند نهاية نشاط رقم 12 فى المفهوم الثالث السرعة، وما تبقى هو النشاط رقم 13 و14 من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة وهذا يحتاج من 12-14 حصة أى شهر تقريبا". وتابع: "انتهى منهج الرياضيات للرابع الابتدائى عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة، ويبدأ الترم الثانى بالدروس من 10 إلى 16 بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملا، عدد الدروس المتبقية من 12-14 درسا، أى شهر تقريبا".

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