رحالة أردنى لـ مساء dmc: مصر من أجمل البلاد فى العالم لتنوع الثقافات

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائها مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أنه رغم اختلاف الثقافات فى مصر إلا أن الجميع يندرج تحت علم مصر.

وأوضح أنه عاش مع الأهالى فى سيوة والنوبة، وكل تجربة لها تأثيرها عليه، متابعًا: "كانت تجربة جميلة".

وعن منتدى شباب العالم، قال: "فيه شباب من كل الدول العالم حرفيا وده شىء كان مفاجأة ليا، وكل شاب جايب معاه ثقافته عشان يعرف الناس عليها".