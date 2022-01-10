تأثر السيسى خلال استعراض مسرحية جائحة كورونا جهود الأطقم الطبية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستعرض العرض جهود الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا بالمستشفيات فى مواجهة المرض وتقديم الخدمات الصحية للمرضى، على الرغم من سقوط عددا منهم شهداء بسبب الفيروس.

جاء ذلك على هامش حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحفل افتتاح مسرح شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

المنتدى انطلق عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.