نبيلة مكرم لـ مساء dmc: حياة كريمة لاقت ترحيبا كبيرا لدى المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج عند سماعهم عن أى مبادرة رئاسية يسارعوا ليثبتوا أنهم جزء من هذه الدولة والإعلان عن مساندتهم الكاملة للمبادرات.





وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقائها مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن مبادرة حياة كريمة لاقت صدى وترحيب كبير من قبل المصريين بالخارج، وهناك إقبال على المشاركة فيها. وأشارت إلى أن المبادرة لا تثبت فقط أنها تهتم بالمواطن البسيط وتحسين مستوى معيشته ولكن أيضَا هى جزء من استراتيجية حقوق الإنسان.

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