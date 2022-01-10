أسامة نقلى: منتدى شباب العالم منصة دولية تحمل رسائل السلام بين الشعوب

جدة - نرمين السيد - وعبّر السفير نقلى عن حرص المملكة على المشاركة فى هذا المنتدى بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل وزير الرياضة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكى ولى العهد، علاوة على مشاركة مجموعة من الشباب السعودى الواعد من الجنسين مع نظرائهم من مختلف دول العالم.

وأشار السفير نقلى إلى مشاركته فى النسختين الثانية والثالثة للمنتدى، إضافة إلى دورته الحاليه، مشيداً بما لمسه من تطور ملموس فى أعمال المنتدى وأنشطته، باعتباره منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية، وتحمل معها رسائل السلام بين الشعوب.

كما لفت نقلى إلى ما يحظى به المنتدى من اهتمام ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمر الذى ساهم بشكل واضح فى تطويره وتحقيق أهدافه.