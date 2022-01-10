لاعبو المنتخب يعاينون أرضية ملعب مباراة نيجيريا فى أمم افريقيا

تفقد لاعبو منتخب مصر أرضية ملعب مباراة نيجيريا عقب المران الأخير اليوم، استعدادا لمواجهة النسور غدا فى افتتاح مشوار الفريقين بأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، وشهد مران منتخب مصر الأخير حالة من الحماس والتركيز والجدية بين جميع اللاعبين، حيث أنهى المنتخب اليوم استعداداته للقاء نيجيريا في الخامسة مساء غدٍ بتوقيت الكاميرون (السادسة في القاهرة) ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول لنهائيات الأمم الأفريقية.

أقيم المران على ملعب سيناج المخصص للتدريبات، وشارك فيه جميع اللاعبين الـ25 الذين تضمنتهم البعثة، حيث شهد المران الجماعي مشاركة عمرو السولية لأول مرة.

وتوجه الفريق بعد المران إلى ستاد رومدي الذي يحتضن مباراة الغد لمعاينته حسب لائحة تنظيم البطولة، حيث اختارت البعثة أن تكون الزيارة تحت الأضواء الكاشفة حيث تقام المباراة.