"الصحة": المبادرات الصحية مكنت مصر للعبور من جائحة كورونا بسلام

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم باعمال وزير الصحة، سيستعرض الأنشطة الطبية التي تمت في مصر مؤخراً، خلال جلسة الغد من منتدى شباب العالم، وتابع: "وسيتحدث عن الأدوات التي استخدمتها مصر من أجل عبور الجائحة وتحقيق معدلات نمو".

وأضاف "صلاح"، خلال لقاء له ببرنامج "مساء دى إم سى"،الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن مصر حققت معدلات تنمية اقتصادياً واجتماعياً على أعلى مستوى وهى من الدول النادرة تمكنت من تحقيق ذلك خلال جائحة كورونا ، وتابع:" الدولة اعتمدت مجموعة من الإجراءات بفضل توجيهات القيادة ساعدت على العبور من جائحة كورونا من بينها مجموعة الإجراءات والمبادارت الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة وحملة مكافحة فيروس سى وهذا ما جعل مصر تمر من الجائحة بسلام".

واستطرد قائلاً:"من أهم الأسباب لعبور مصر من الجائحة اكتشاف 2.5 مليون مصري مصابين بفيروس سى وتم معالجتهم على نفقة الدولة وهذا ما أدى إلى إنخفاض الحالات الخطرة والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا".

وفى سياق آخر قال "صلاح"، إن هناك 30 مشروع ميكنة طبقوا جميعاً في محافظات مصر ، مضيفاً:" لأول مرة في تاريخ وزارة الصحة يكون لديها قاعدة بيانات لـ90 مليون مواطن".