توفى في ظروف غامضة.. من هو روبرت لين ساجيت؟

دوت الخليج

من هو بوب ساجيت ؟

يُعد الفنان بوب ساجيت من الممثلين الأمريكيين المعروفين في نطاق الكوميديا، كما نال الممثل حب وعشق الجمهور وذلك من خلال تقديمه لمسلسل Full House بجميع أجزائه، كما قدم برنامج America Funniest Home Videos، وشارك بوب في مسلسل How I met your mother، وفيلم New York Minute. .

العثور على جثة الفنان الكوميدي بوب سوجيت

وأكدت الشرطة بعد استدعاء تم التعرف على الرجل على أنه روبرت ساجيت وأعلن وفاته في مكان الحادث، ولم يعثر المحققون على أي علامات تدل على وجود تلاعب أو مخدرات استخدم في هذه الحالة.

وأخبر مصدر من داخل الفندق موقع" people " أن الفنان الامريكي الكوميدي بوب ساجيت مكث في الفندق لمدة يومين ورتب للخروج متأخرًا في الساعة 3 مساءً، وبعد ساعة من تأخره عن الخروج، ذهبت خدمة التنظيف إلى غرفته ووجدته غير مستجيب على السرير.

ويضيف المصدر أن الغرفة كانت نظيفة وخالية من آثار الصدمات، وأن حقائب ساجيت كانت معبأة بجوار الباب.

بوب ساجيت قبل وفاته بساعات قليلة

ونشر بوب ساجيت صورة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك قبل رحيله بساعات قليلة أثناء عرضه الكوميدي الأخير بمدينة جاكسونفيل في فلوريدا، مساء يوم الاحد، معلقًا عليها: " أحببت عرض اليوم جدا، الجمهور كان سعيدا ومتعاون، أقدر جدا سعادة الجمهور وطاقتهم الإيجابية التي ملأت العرض".

وتابع: أشعر كأني عدت 26 عاما من جديد.. شكرا لكم".

وفاة الفنان الامريكي بوب ساجيت

عُثر على جثمان الفنان الأميريكي بوب ساجيت داخل غرفته في فندق ريتز كارلتون في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، وهو من النجوم الكوميدين في هوليود، والذي رحل عن عمر يناهز 65 عامًا.