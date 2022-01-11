/671646/كأس-أمم-أفريقيا-منتخب-الجابون-يفوز-على-جزر-القمر-بهدف

حقق منتخب الجابون الفوز على نظيره جزر القمر بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطر منتخب الجابون على معظم مجريات المباراة وهدد مرمى جزر القمر في الكثير من الهجمات، بينما لم يقدم منتخب جزر القمر مردود جيد على المستوى الهجومي.

وسجل أرون بويندزا هدف الجابون الوحيد في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ولم يستطيع جزر القمر على العودة في النتيجة.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب الجابون 3 نقاط في أول مباراة له، ليعادل المغرب في النقاط بعدما تفوق أسط أطلس على غانا بهدف نظيف.

تشكيل جزر القمر:

حراسة المرمى: علي أحمدا

خط الدفاع: قاسم عبد الله، ياون زاهاري، يوسف مشنجاما، كاسم مداهوما

خط الوسط: رافيدين عبد الله، بنجالود يوسف، محمد يوسف

خط الهجوم: الفاردو بن نابوهان، سعيد باكاري، إياد محمد

تشكيل الجابون:

حراسة المرمى: جان نويل أمونوم

خط الدفاع: سيدني أوبيسا، برونو إكويل مانجا، جوهان أوبيانج، دينيس بوانجا

خط الوسط: أرون بوبيندزا، لويد بالون، جيم ألفينا

خط الهجوم: جويلور كانجا، لويس أميكا أوتشانجا، أندريه بيوجو بوكو

نتيجة مباراة السنغال وزيمبابوي

حقق المنتخب السنغالي الفوز على غريمة القاري، منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، من نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من اللقاء، من خلال ركلة جزاء، نفذها مانى على يمين حارس المرمى.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة الثالثة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة مالاوي وغينيا.

الكاميرون يفتتح البطولة بالفوز على بوركينا فاسو بثنائية

انتهت أحداث مباراة منتخبي بوركينا فاسو والكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في مباراة الإفتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح المنتخب المغربي في حصد أول ثلاث نقاط في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تحتضنها على أرضها بعد عقبات عدة واجهة الأسود في الإستقبال.

وبدأ الشوط بتبادل الهجمات بين الفريقين، حتى بدأ المنتخب البوركيني في تهديد مرمى الكاميرون بقوة،وسجل هدف عن طريق جوستافو سنجاري في الدقيقة 24، بعد عرضية متقنة لم يتعامل معها أونان حارس الكاميرون بشكل جيد تغالطة وتذهب لسنجاري ليضعها في الشباك.