في لفتة مبهجة، حرص القائمون على تنظيم منتدى شباب العالم ٢٠٢٢ في نسخته الرابعة، على وضع جزء خاص بلعبة "كاريوكى" الموسيقية الترفيهية، في مدخل مسرح شباب العالم، من أجل إسعاد الشباب الضيوف.
ولعبة "كاريوكي" عبارة عن شاشة جهاز تابلت كبير، مثبت أعلاها كاميرا فيديو، يتم توصيلهم بسماعات صوت، ثم يتم تشغيل أي موسيقى يرغب في سماعها الشخص، ثم يتم تشغيل الفيديو من شاشة التابلت، لالتقاط مقاطع فيديو للشخص أثناء غناءه او رقصه، لإدخال البهجة على قلوب ضيوف منتدى شباب العالم ٢٠٢٢ في نسخته الرابعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "كاريوكي".. اجمل هدايا منتدى شباب العالم ٢٠٢٢ للضيوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.