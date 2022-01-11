"كاريوكي".. اجمل هدايا منتدى شباب العالم ٢٠٢٢ للضيوف

في لفتة مبهجة، حرص القائمون على تنظيم منتدى شباب العالم ٢٠٢٢ في نسخته الرابعة، على وضع جزء خاص بلعبة "كاريوكى" الموسيقية الترفيهية، في مدخل مسرح شباب العالم، من أجل إسعاد الشباب الضيوف.

ولعبة "كاريوكي" عبارة عن شاشة جهاز تابلت كبير، مثبت أعلاها كاميرا فيديو، يتم توصيلهم بسماعات صوت، ثم يتم تشغيل أي موسيقى يرغب في سماعها الشخص، ثم يتم تشغيل الفيديو من شاشة التابلت، لالتقاط مقاطع فيديو للشخص أثناء غناءه او رقصه، لإدخال البهجة على قلوب ضيوف منتدى شباب العالم ٢٠٢٢ في نسخته الرابعة.