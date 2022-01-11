/671648/أحمد-الطيب-وجود-محمد-صلاح-بمنتخب-مصر-يسهل-علينا-الفوز-بالبطولة

تحدث المعلق أحمد الطيب، حول لقاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار أحمد الطيب إلى أن وجود محمد صلاح كقائد منتخب مصر فى صفوف المنتخب حلم كبير وأن الفراعنة قادرون على الفوز أمام منتخب نيجيريا، في اللقاء الأول من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقال أحمد الطيب في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار:" وجود محمد صلاح أفضل لاعبي العالم ووجوده ضمن أفضل ثلاثي فى العالم إنجاز كبير".

وأضاف:" أثق فى منتخب مصر وأنه يستطيع الفوز على منتخب نيجيريا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات وأنه حتي فى حال التعادل أو الخسارة مازال الطريق الطويل".

أمم أفريقيا 2021.. سلبية مسحة منتخب مصر قبل لقاء نيجيريا

تأكد وبشكل رسمي جاهزية جميع لاعبي منتخب مصر لمباراة نيجيريا في افتتاح مشوار الفراعنة في كأس أمم أفريقيا.

وأعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم سلبية المسحة الخاصة بلاعبي مصر قبل لقاء نيجيريا.

وبذلك يتبقى فقط لمنتخب مصر إعلان سلبية مسحات محمد أبو جبل وعصام الحضري من أجل اللحاق ببعثة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

مصر ضد نيجيريا

علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على مواجهة نيجيريا في أولى مباريات الفراعنة في البطولة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع تيجيريا غداً الثلاثاء، في الساعة السادسة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، من منافسات نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

منتخب مصر

وقال كيروش في تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص عن المباراة: "نيجيريا فريق كبير ولا اعتراض على مواجهته في البداية، من الجيد البدء ضد الأقوياء".

وتابع: "هناك منافسة كبيرة داخل الفريق وهذا جيد فقد جئنا للعب 7 مباريات".

وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري أن ألعب ضد فريق عظيم مثل نيجيريا مع لاعبي كأس العالم. نريد أن نلعب ضد الأفضل في البطولة وهذا اختبار جيد".

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.