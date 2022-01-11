/671649/سلبية-مسحة-محمد-أبو-جبل-للحاق-ببعثة-منتخب-مصر-في-الكاميرون

جائت مسحة محمد أبو جبل حارس منتخب مصر سلبية، بعد عدة مسحات خرجت نتيجتها إيجابية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ليكون اللاعب جاهز بشكل رسمي للإنضمام لمعسكر منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا في الكاميرون، بعد شفاءه بشكل رسمي من فيروس كورونا.

وكانت أصيب أبو جبل وعصام الحضري مدرب الحراس بفيروس كورونا منذ 3 أيام بعد خروج نتيجة مسحتهم بالإيجابية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا اليوم في تمام السادسة مساءاً يتوقيت القاهرة، في أول مباريات الفراعنة بكأس أمم أفريقيا.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

مران قوي لمنتخب مصر استعداداً لـ نيجيريا

خاض منتخب مصر مرانه الأخيرعلى ملعب "سيناج" المخصص للتدريبات، استعداداً لمباراة نيجيريا غداً في ضربة البداية للفراعنة بكأس أمم أفريقيا.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، وشهد المران الجدية والتركيز من جانب اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، الذي حفظهم جمل تكتيكية وفنية لتنفيذها أمام نيجيريا.

وشهد المران تقليل الحمل البدني على اللاعبين، حتى لا يتم إجهادهم أو إصابة أحد قبل مباراة نيجيريا الهامة، في أو لقائات الفراعنة بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

مصر ضد نيجيريا

تواجد محمد صلاح، قائد منتخب مصر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نيجيريا في افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأكد محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي "منتخب مصر غير مرشح للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا، ونسعى فقط لتقديم أفضل أداء والنتائج تأتي مع مرور المباريات".

وزاد "سنذل أقصى جهد من أجل الفوز بالبطولة مع الأخذ في الاعتبار أننا لسنا الأوفر حظاً لنيل اللقب الأفريقي".

وتابع "أنا لاعب ضمن 11 فرد داخل منتخب مصر وجميعنا نعمل من أجل تقديم كرة قدم جيدة تليق بإسم مصر ونسعى لتقديم صورة مشرفة".

واختتم “أتواجد مع منتخب مصر منذ 10 سنوات ولم أتمن من الفوز ببطولة كبرى مع الفراعنة، وأتمنى أن أتوج ببطولة كبرى مع المنتخب”.