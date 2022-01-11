حصاد اليوم الثاني من كأس أمم أفريقيا

أقيم في اليوم الثاني من بداية كأس أمم أفريقيا 4 مباريات شاهدتها القوية والندية، أبرزها المغرب أمام غانا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث خاض السنغال مبارته الأولى أمام زيمباوي في تمام الساعة 3 عصراً، ولقائين في الخامسة مساء بين المغرب أمام غان، واللقاء الثاني غينيا ومالاوي، وكانت اللقاء الأخير بين الجابون وجزر القمر.

في الوقت القاتل مانى يحقق الفوز مع السنغال أمام زيمبابوي

حقق المنتخب السنغالي الفوز على غريمة القاري، منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، من نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من اللقاء، من خلال ركلة جزاء، نفذها مانى على يمين حارس المرمى.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة الثانية في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة مالاوي وغينيا

كأس أمم أفريقيا.. المغرب تضرب غانا بهدف صاروخي

حقق منتخب المغرب الفوز على نظيره غانا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وتبادل الفريقين الهجمات خلال الشوط الأول، وظهر كلاً منها بشكل جيد حيث يريد المنتخبات تحقيق الفوز، في أول المباريات من أجل إنطلاقة قوية .

ومع بداية الشوط الثاني هاجم المغرب مرمى غانا بقوة، وأستطاع أن يهدد مرماهم في أكثر من كرة، حتى نجح المنتخب المغربي في التسجيل عن طريق سفيان بوفال في الدقيقة 83 بتوصيبه صاروخية على يمين حارس غانا.

وبتلك النتيجة حصد منتخب المغرب أول 3 نقاط لهم في منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم غانا والجابون وجزر القمر.

كأس أمم أفريقيا.. غينيا تفوز على مالاوي بهدف نظيف

حقق منتخب غينيا الفوز على نظيره مالاوي بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وظهر الفريقين خلال اللقاء بشكل متقارب في المستوى، وهدد كلاً منهما مرمى الأخر، ولكن في الأخير أستطاع المنتخب الغيني أن يحقق الفوز.

وسجل إسياجا سيلا هدف غينيا الوحيد في الدقيقة 35 من عمرالمباراة، وحاول منتخب مالاوي أن يعود في النتيجة ولكن حافظت دفاعات غينيا وحارس مرماهم على نظافة الشباك.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب غينيا 3 نقاط مهمين في بداية مشوار كأس أمم أفريقيا.

كأس أمم أفريقيا.. منتخب الجابون يفوز على جزر القمر بهدف

حقق منتخب الجابون الفوز على نظيره جزر القمر بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وسيطر منتخب الجابون على معظم مجريات المباراة وهدد مرمى جزر القمر في الكثير من الهجمات، بينما لم يقدم منتخب جزر القمر مردود جيد على المستوى الهجومي.

وسجل أرون بويندزا هدف الجابون الوحيد في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ولم يستطيع جزر القمر على العودة في النتيجة.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب الجابون 3 نقاط في أول مباراة له، ليعادل المغرب في النقاط بعدما تفوق أسط أطلس على غانا بهدف نظيف.