/671651/مصرع-فلاح-نتيجة-اصطدام-توكتوك-بعمود-انارة-ببني-سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم "توك توك" بعمود إنارة بمركز الفشن، نتج عنه وفاة شخص بموقع الحادث.

حيث لقى فلاح مصرعه بمحافظة بني سويف، في حادث سير، وقع، مساء الاثنين، إثر تصادم "توك توك" بعمود إنارة بمركز الفشن، جنوب المحافظة، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي

مصرع فلاح نتيجة اصطدام توكتوك بعمود انارة ببني سويف

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور احمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة المتوفي إلى مستشفى الفشن المركزي، حيث تبين أنه يدعى "ناصر عبدالتواب محمد" 45 سنة، فلاح، مقيم مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتم إيداع جثة المتوفي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدف جثة المتوفي بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.