جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال تقديمها برنامج "إنبوكس"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" الفضائية، مساء أمس الإثنين.
شائعة وفاة نوران عطا الله
وقالت نوران عطا الله: "هذه الشائعة كانت مؤلمة لأسرتى وعلى رأسها والدى ووالدتى وإخوتى وأصدقائى"، لافتة إلى أن عدم تحرى الدقة للتأكد من صحة الخبر أزعجها.
وأضافت: "زميل لى فى القناة تواصل معى، وطلب منى الاسم كاملا بعدما طلبه مدير الإدارة العامة للمرور.. زميلى افتكر إن فيه حد عامل مخالفة باسمى، أو فيه تشابه فى الأسماء، أو فيه جريمة أو حاجة حصلت"، لافتة إلى أن نيابة الشيخ زايد تواصلت معها وأخبرتها أن هناك حالة وفاة لفتاة تدعى نوران عطالله.
نوران عطا الله
وأوضحت نوران عطالله، أنها أرسلت رقم بطاقتها الشخصية لـ النيابة العامة، وتم التأكد أنها شخص آخر تشابه اسمها مع اسم نوران عطالله، موضحة أنها قرأت خبر وفاتها بعد ذلك عبر عدة مواقع إخبارية.
واختتمت: "على قد ما هيه حاجة صعبة، بس بينتلى حب الناس، وخوفهم عليا، وفيه ناس لما رديت عليهم عيطوا وانهاروا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من الإعلامية نوران عطا الله بعد شائعة وفاتها (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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