طقس الثلاثاء.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مؤثرة تمتد إلى القاهرة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وليلا، يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. الرياح المثيرة للرمال والأتربة وكشفت الأرصاد الجوية عن وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال لصعيد على فترات متقطعة. ولفتت إلى تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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