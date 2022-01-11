 حقوق فرضها قانون المسنين علي الأسرة

دوت الخليج

يهدف قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

قانون المسنين

حقوق المسن علي الأسرة كما ورد في قانون المسنين الجديد، كالآتي:

1- رعاية المسن العاجز عن رعاية نفسه على سبيل التضامن بين جميع أفراد الأسرة. 2- إذا لم يكن للمسن مالا خاصا أو معاشا أو لم يكن له معاشا يكفى حاجاته الأساسية ولم يحصل على أعانه آافية من الضمان الاجتماعي فان النفقة اللازمة لتغطية نفقات حاجاته الأساسية تكون على جميع أفراد أسرته القادرين ماديا " بحسب مقدار سعته المالية". وللوالدين الحق فى النفقة من مال أبنائهم حتى لو آان ذلك المال لا يكفى إلا حاجة أبناء هؤلاء الأبناء . 3 -إذا لم يكن للمسن مال، ولم يكن فى أسرته من يقدر على الأنفاق عليه، تكون نفقته على الدولة. 4 -إذا لم يكن للمسن سكن يقيم فيه، تكون أسرته مسئولة بالتضامن عن إيجاد سكن له. 5 -إذا تعذر على الأسرة إيجاد سكن للمسن فان على أقرب أفراد أسرته من حيث درجة القرابة إسكان المسن فى مسكنه، فإذا تعذر ذلك ينتقل هذا الالتزام على من يليه من حيث درجة القرابة وهكذا، وعند اتحاد درجة القرابة يقع الالتزام على الأكبر سنا. 6 -إذا تعذر إسكان المسن وفقا للفقرتين )4 )و 5 ( )يكون للمسن الحق فى الإقامة فى أحد دور المسنين التابعة للدولة. 7 – فى حالة عدم وجود أسرة للمسن غير القادر على رعاية نفسه، يجوز لأسرة بديلة أن تتولى رعايته، على أن يتم ذلك بتصريح من قبل الهيئة، وذلك بمقابل مالي تؤديه الدولة. 8 -يقوم بالإشراف على حالة المسن ومتابعته لدى الأسرة البديلة مشرف من قبل الهيئة بشكل دوري منتظم.

9- فى حالة قيام الأسرة البديلة بمخالفة شروط الرعاية يقوم المشرف بإبلاغ الهيئة للقيام بالإجراءات اللازمة ونقل المسن إلى أقرب دار للرعاية.‏